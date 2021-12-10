Появились новые подробности встречи Путина с членами СПЧ

Дискуссия длилась 5 часов

Положение России в мире, отношения с союзниками, острые вопросы межнациональных отношений. В пятницу стали известны новые подробности заседания Совета по развитию гражданского общества. Владимир Путин провел его накануне, в преддверии Международного дня прав человека. Непростая, но очень важная дискуссия по самым волнующим россиян вопросам продолжалась больше пяти часов и прояснила важнейшие моменты внутренней и внешней повестки.

Пять часов острой и откровенной дискуссии на самые важные темы. Участники Совета по правам человека давно знают, что могут задать любой вопрос президенту. Но на этот раз их выступления, порой, напоминали манифесты. Как, например, речь режиссера Александра Сокурова:

"Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве. Пожелаем им удачи, пожелаем удачи падишахам".

"Посмотрите, как люди голосуют. Можно как угодно на эту тему долго дискутировать. Но поверьте мне, большинство людей понимают, с чем они столкнутся, если они будут действовать по-другому. И чеченский народ, кстати говоря, знает это лучше, чем кто-либо другой на Кавказе", - рассказал Путин.

Все это время Владимир Путин делает для себя пометки, чтобы потом по пунктам ответить режиссеру. Например, о болезненной теме территориального спора между Ингушетией и Чечней. Подходить к таким вопросам нужно крайне осторожно, отмечает президент:

"У нас две тысячи территориальных претензий по стране. Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории? Не буди лихо, как у нас говорят! К этому очень нужно серьезно относиться. И поверхностно вот так на всю страну об этом говорить непозволительно даже вам!"

Национальной политике, повторяет президент, власти всегда уделяют особое внимание. И видят все сложности, которые возникают в этой сфере.

"Повторяю еще раз, а почему вы решили, что подавляющее большинство в Республиках не хочет? Наверное, там есть такие, и кровавый период 90-х - начала 2000-х показал, к чему это может привести. Ну разве вы этого хотите? Мы этого не хотим. Поэтому распускать людей с подобными взглядами это очень опасная штуковина. Она может очень плохо закончиться. И здесь мы многое сделали, чтобы уйти от этой опасной черты. Не надо толкать нас назад", - заявил Путин.

Отдельно Владимир Путин говорит об отношениях с Белоруссией. "Можно как угодно относиться к Белоруссии, к белорусам. К руководству Белоруссии. Но говорить, что она находится у нас на довольствии, некорректно, Александр Николаевич! Ну не позволительно это делать публично. Это неуважение к целому народу и к целой стране, которая у нас находится в составе Союзного государства. Это тонкий процесс, длительный. Который требует исключительной компетентности и терпения. Уважения к партнеру", - отметил Путин.

Эту дискуссию на, безусловно, важную тему президент предложил продолжить на личной встрече с Александром Сокуровым. Адвокат Генри Резник говорит с президентом о законе об иностранных агентах. И отношениях с Западом.

"Вот вы сказали: Россия стала враждебной всему миру. Это не так. Россия вообще не становилась враждебной ни к какой части мира. Определенная часть мира считает нас своими противниками. Это мы что ли в своих институциональных документах стратегического характера написали, что мы кого-то объявляем противниками? Нет! Это нас объявляют!" – сказал Путин.

Был, подчеркивает президент, в истории страны и другой период. Когда Запад не видел в России врага. Но видел вассала.

"Посмотрите середину 90-х, начало 2000-х годов. В начале 2000-х я уже вычистил всех, но в 90-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства России сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники ЦРУ США. Их потом в США привлекали к уголовной ответственности, что они, будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство и участвовали в приватизации. И это только один пример, а на самом деле их гораздо больше. На наших объектах ядерного оружейного комплекса сидели американские специалисты. Приходили туда на работу каждый день – с утра и до вечера, стол стоял и флаг американский. Они там жили и работали. И им не нужны были такие тонкие инструменты вмешательства в нашу политическую жизнь, потому что они и так все контролировали", - рассказал Путин.

Теперь ситуация изменилась. Изменилось и отношение к России. "Давайте вспомним, какое было отношение к первому президенту. К Борису Николаевичу. Все было хорошо! Его с удовольствием все похлопывали по плечу! Стоило ему только поднять голос в защиту Югославии и неправовых действий - а мы с вами понимаем, что это абсолютно неправовое действие - сразу же отношение и к России изменилось, и к нему лично. Как только Россия стала заявлять о своих интересах, стала повышать свой суверенитет. Экономику. Возможности вооруженных сил, потребовались другие инструменты влияния на нашу политическую жизнь", - отметил Путин.

Подобный закон, напоминает президент, принят в США многие десятилетия назад. И применяется до сих пор. "Вы можете себе представить себе такую российскую неправительственную организацию где-нибудь в Европе или в Штатах? Которая занимает критическую позицию в отношении государства? Даже представить невозможно, уверяю вас! Мгновенно сотрут с лица земли сразу! Все что мы делаем, это легкое напоминание того, что используется в других странах для защиты своего суверенитета и своей внутренней политики", - сообщил Путин.

Тем не менее, отмечает Путин, случаи неправомерного применения закона об иноагентах нужно, конечно, внимательно отслеживать. И по этому вопросу, как и по другим, озвученным на встрече, президентом будут даны поручения профильным ведомствам.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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