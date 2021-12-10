Вашингтон не позвал Россию и Китай на "демократический" саммит

Состав участников встречи вызвал большие вопросы

Приближение к нашим границам украинского корабля и авиации НАТО совпало по времени с телефонным разговором Джо Байдена с Владимиром Зеленским. Президент США в очередной раз пообещал Киеву поддержку, но сообщил и о намерении продолжать диалог с Россией. Продемонстрировать же своё влияние на мировой арене США пытаются при помощи создания новых блоков. В Вашингтоне прошёл саммит "За демократию".

Телефонный разговор всё же состоялся. Правда, спустя три дня и на час позже обговорённого времени. Американский лидер ясно дал понять: беседа на важные темы с дружественной Украиной у него в расписании стоит где-то после проверки дорог в штате Миссури. Впрочем, это лишь небольшие погрешности, которые совсем не помешали участникам диалога в очередной раз сойтись на том, что приоритеты в международной политике у них одни. О том, что беседа получилась продуктивной, президент Зеленский сообщил в соцсетях:

"Только что завершили полуторачасовой разговор с президентом Байденом. Президент США проинформировал меня о содержании своих переговоров с Путиным. Мы также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе и коснулись курса внутренних реформ в Украине".

Побеседовали об очередном транше финансовой помощи Киеву. Пообещал Вашингтон и политическую поддержку - куда же без навязанной журналистами темы о якобы всё возрастающей российской агрессии у границ Украины. Обсудили даже вступление страны в НАТО. Правда, Вашингтон в очередной раз не обозначил никакой конкретики. По словам Байдена, решать всё должен украинский народ. Любые принуждения для демократического государства недопустимы. Позиция благородная, однако если учесть, сколько раз Киев открытым текстом говорил о желании стать наконец членом альянса, немного лицемерная. Но Вашингтону советовать можно и нужно. За океаном глубоко уверены, что именно у них монополия на демократию. Это стало очевидно и в ходе вчерашнего саммита.

Среди участников этой онлайн-конференции не оказалось, к примеру, Венгрии. Не позвали и Турцию. Естественно, Россия и Китай даже и не рассматривались в качестве приглашённых. А вот Демократическая республика Конго, судя по всему, попала в список исключительно из-за названия. Было представлено и королевство Тонга, где довольно жёсткая монархия. Представители более 100 государств ещё два дня будут обсуждать, как сделать этот мир демократичнее. Итоги подведут через год. По факту, уже известно, что США создадут специальный фонд с бюджетом в 224 миллиона долларов. Средства пойдут, в частности, на поддержку свободы СМИ.

"По всему миру демократию нужно продвигать. Я хотел провести этот саммит именно в Соединённых Штатах. Ведь мы знаем о ней больше всех", - заявил Байден.

Как следует из этой фразы, равноправия среди стран-участниц демократической конференции нет. По сути, это очередной форум для того, чтобы Вашингтон продемонстрировал своё влияние на мировой арене. Украина, кстати, приглашение на встречу получила. Депутаты Львовского облсовета, видимо, вдохновившись новым титулом признанного демократического государства, уже выступили с новым предложением. Поддержали обращение к Раде об официальном переименовании России в Московию. Решение приняли единогласно.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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