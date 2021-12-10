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В Петербурге задержали псевдоколлекторов

12:01
  • пятница
  • 10 декабря 2021

В преступной группе было пять человек

Угрозы, вымогательства, десятки потерпевших в разных регионах страны. Преступную группу псевдоколлекторов задержали в Санкт-Петербурге. При обыске обнаружили оружие и большую базу личных данных должников.

Люди, которые избрали способом своего заработка запугивание других, вряд ли думали, что однажды кто-то постучится и в их дверь. 26-летний гражданин России по имени Сурэн убеждает полицию, что он честный человек. В квартире не зарегистрирован, официально не работает.

Но своего коллегу уже сдал ранее задержанный другой участник преступной группы. Этот молодой человек признался, что приехал в Санкт-Петербург на зимние заработки. Жил в помещении кальянной, говорит — делал здесь ремонт.

В преступной группе действовали пять человек, возглавлял банду 45-летний Валерий. Работа была поставлена на широкую ногу: был даже свой офис. Полицейские при обыске обнаружили анкеты с фотографиями должников, кредитные договоры, электронную базу с личными данными, наклейки "Верни долг" и оружие.

Псевдоколлекторы работали по старинке: запугивали, угрожали, а иногда просто заклинивали замки, блокируя вход и выход из квартир, создавая таким образом людям опасность для жизни. Виновным грозит до 15 лет лишения свободы. Следователи уже установили причастность этих псевдоколлекторов к не менее 30 эпизодам в Санкт-Петербурге и еще 10 в других регионах.

Всех пострадавших от действий задержанных просят обратиться в полицию Санкт-Петербурга. Гражданам напоминают: в июле этого года Госдума приняла в окончательном чтении закон, запрещающий общение сотрудников коллекторских служб с родственниками, знакомыми и близкими задолжавших лиц без их согласия.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

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