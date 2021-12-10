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В Москве подвели итоги премии "Патриот - 2021"

12:02
  • пятница
  • 10 декабря 2021

Награды удостоился "Бессмертный полк онлайн"

В Москве подвели итоги Национальной премии "Патриот - 2021". Она прошла в рамках трёхдневного Всероссийского патриотического форума, который стартовал накануне.

Лучшим проектом с использованием современных цифровых технологий стал "Бессмертный полк онлайн". В условиях пандемии, когда пришлось отказаться от традиционного шествия, два с половиной миллиона человек смогли разместить в сети личные истории о героях, вставших на защиту родины.

Премию вручают ежегодно лидерам в сфере патриотического воспитания, она поддерживает проекты, направленные на сохранение исторической памяти, сообщает "ТВ Центр".

"Разные номинации, в которых могут проявить себя самые разные люди. Они все собрались на одной площадке. Это как раз говорит о том, что патриотизм - это очень многогранное чувство. Оно проявляется в огромном количестве сторон жизни человека", - отметила директор ФГБУ "Роспатриотцентр" Наталия Мандрова.

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