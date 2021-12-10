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В России стартовала акция "Добрая суббота"

12:05
  • пятница
  • 10 декабря 2021

Присоединиться может каждый

В пятницу стартовала традиционная акция "Добрая суббота". В этот раз она приурочена ко Дню Героев Отечества, который отмечали накануне.

В этот праздник благодарят тех, кто, порой, рискуя собственной жизнью, помогает другим и защищает Родину. Герои и сейчас живут среди нас. Школьники из разных регионов поздравляют своих земляков. И публикуют видео на странице конкурса "Большая перемена" в социальной сети.

Присоединиться и сказать "спасибо" может каждый. Проект является частью президентской платформы "Россия - страна возможностей", сообщает "ТВ Центр".

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