В Крыму сносят недостроенное здание АЭС

На его месте могут разбить парк

В Крыму демонтируют недостроенную атомную электростанцию. Возводить грандиозный объект начали почти полвека назад. АЭС должна была обеспечить электроэнергией весь полуостров. Но после Чернобыльской катастрофы работы остановили.

Гидромолот сантиметр за сантиметром вгрызается в остатки стен машинного зала. Помещения генераторных и насосных подстанций уже разобраны до основания. На очереди самый главный объект Крымской АЭС – здание первого реактора. Стены, которые могли выдержать прямое попадание ракеты теперь приходиться дробить на части, сообщает "ТВ Центр".

С двух сторон уже пробиты технологические проходы. По земляным насыпям экскаваторы заходят внутрь, ломают межэтажные перекрытия, чтобы выйти на крышу и оттуда начать демонтаж коробки – 66 метров в ширину и 50 в высоту.

Строительство станции началось в 1975 году. Первый блок должен был закрыть потребности Крыма в электроэнергии, второй обеспечить промышленное развитие на десятилетия. Ещё два блока предназначались для генерации горячего водоснабжения и опреснения морской воды. АЭС должна была сделать Крым энерго- и водонезависимым регионом.

В отличие от Чернобыльской, Крымская атомная электростанция должна была быть в разы технологичнее. Здесь планировалось создать три контура безопасности – три саркофага между реактором и улицей. А ещё каждый агрегат, например, парогенератор или насосы заключались в отдельный бетонный короб.

После чернобыльской катастрофы стройку на территории всесоюзной здравницы остановили. Да и денег в перестроечном бюджете уже не хватало. В 90-е в помещении реактора проводили музыкальный фестиваль. Здесь снимали фильмы. Были планы по созданию технопарка, предлагали даже использовать реакторный зал как космический якорь лифта для отправки спутников на орбиту без ракетного запуска. Но реальных инвесторов не нашлось. В итоге стены начала осыпаться, нижние этажи затопили грунтовые воды, а долгострой стал реальной угрозой для любителей экстремального туризма.

Демонтаж проводится за счет подрядчика. Ни копейки из бюджета. Предполагается что продажа извлеченного стройматериала покроет все расходы. Тот бетон, который плотнее, планируется переработать в щебень и использовать его в дальнейшем для подсыпки дорог, возможно в каком-то строительстве. Чёрный металл будет утилизирован как лом черного металла.

Работы планируют завершить к концу следующего года. Строительный мусор вывезут, а территорию, по словам руководства республики, подготовят для реализации новых проектов – будь то просто парк или новая стройка века.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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