ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Думе предложили ввести штрафы за курение рядом с детьми и беременными

10:20
  • пятница
  • 10 декабря 2021

Штраф может составить пять тысяч рублей

В России следует ввести штрафы за курение в присутствии беременных женщин или несовершеннолетних. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Зумеры против бумеров: почему новое поколение ответственнее относится к здоровью

В письме министру здравоохранения России Михаилу Мурашко парламентарий напомнил, что в стране действует запрет на курение на определенных территориях, в том числе на детских площадках.

Хамзаев также указал, что в некоторых государствах закон запрещает курение в общественном месте в присутствии беременных или детей. Нарушение этой нормы грозит увеличенными штрафами.

С учетом этого депутат попросил оценить целесообразность внесения в проект нового Кодекса об административных правонарушениях положение о штрафах в размере пяти тысяч рублей за запрет курения табака на отдельных территориях, включая детские площадки, заведомо в присутствии беременной либо несовершеннолетнего.

Действующая норма предполагает штраф за курение на детской площадке в размере от двух до трех тысяч рублей, сообщает RT.

Ранее Хамзаев предложил увеличить на десять дней ежегодный отпуск для некурящих работников. Он заявил, что курящие работники тратят на курение до 60 минут рабочего времени в день, поэтому некурящих следует поощрить.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Беременная
Беременная
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.