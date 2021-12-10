В Думе предложили ввести штрафы за курение рядом с детьми и беременными

Штраф может составить пять тысяч рублей

В России следует ввести штрафы за курение в присутствии беременных женщин или несовершеннолетних. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

В письме министру здравоохранения России Михаилу Мурашко парламентарий напомнил, что в стране действует запрет на курение на определенных территориях, в том числе на детских площадках.

Хамзаев также указал, что в некоторых государствах закон запрещает курение в общественном месте в присутствии беременных или детей. Нарушение этой нормы грозит увеличенными штрафами.

С учетом этого депутат попросил оценить целесообразность внесения в проект нового Кодекса об административных правонарушениях положение о штрафах в размере пяти тысяч рублей за запрет курения табака на отдельных территориях, включая детские площадки, заведомо в присутствии беременной либо несовершеннолетнего.

Действующая норма предполагает штраф за курение на детской площадке в размере от двух до трех тысяч рублей, сообщает RT.

Ранее Хамзаев предложил увеличить на десять дней ежегодный отпуск для некурящих работников. Он заявил, что курящие работники тратят на курение до 60 минут рабочего времени в день, поэтому некурящих следует поощрить.

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