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Депутат Мособлдумы погиб в аварии

09:55
  • пятница
  • 10 декабря 2021

Обстоятельства происшествия устанавливаются

Депутат Московской областной думы Эвклид Зафиров погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального парламента.

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Как уточнили в Мособлдуме, авария произошла поздним вечером четверга, 9 декабря. Другие подробности там не привели.

В прокуратуре Московской области рассказали, что ДТП произошло на 65-м километре трассы М5 "Урал". Жертвами аварии стали два человека, включая депутата Зафирова.

Ведомство контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту дорожно-транспортного происшествия, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Подмосковья.

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