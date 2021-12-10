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Нарколог назвал лучшую закуску на новогодний стол

10:41
  • пятница
  • 10 декабря 2021

Эксперт оценил народные способы не опьянеть

Закусывать алкогольные напитки, в том числе во время празднования Нового года, лучше всего картофельным пюре. Такой совет дал главный внештатный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

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Эксперт объяснил, что картофель выступает в качестве абсорбента, благодаря которому алкоголь медленнее всасывается в кровь.

При этом Брюн указал на несостоятельность расхожих представлений об алкоголе. В частности, мнение о том, что для здоровья менее вредно "повышать градус", чем "понижать" (т. е. переходить от менее крепких спиртных напитков к более крепким) нарколог назвал мифом. Начинать праздник с шампанского, а затем "наслаивать" на него крепкие напитки — способ смертельный, как и чередование, подчеркнул медик.

Специалист также раскритиковал попытки отсрочить наступление опьянения, съев перед застольем масло. Этот способ дает краткосрочный эффект, лишь пока масло остается на слизистой желудка. Однако после этого весь употребленный и скопившийся алкоголь начинает всасываться в организм. Происходит алкогольный удар, который Брюн сравнил с ударом кувалдой по голове.

Неэффективен и способ выпить немного алкоголя до основного застолья, чтобы "подготовить" организм. Как пояснил врач, это активизирует ферментативную систему для переработки спиртного, но количество ферментов ограничено. Через короткое время они закончатся, алкоголь начнет превращаться в ацетальдегид, цитирует Брюна РИА Новости.

Ранее ученые выяснили, почему смертность среди людей, отказавшихся от употребления алкоголя, несколько выше показателя у позволяющих себе спиртное.

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