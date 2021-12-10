В Норильске 130 человек остались ночевать в кинотеатре из-за "черной пурги"

Они всю ночь смотрели фильмы и пили чай с вафлями

Порядка 130 жителей Норильска заночевали в кинотеатре городского центра культуры "Юбилейный" из-за сильной метели.

Порывы ветра на улице достигали 27 метров в секунду, из-за непогоды закрыли дорога Норильск - Кайеркан (часть города) - аэропорт Алыкель. В связи с этим норильчане решили не рисковать и остались в кинотеатре. Посетители всю ночь смотрели фильмы, пили чай и ели вафли.

Утром погода улучшилась, и людей развезли по домам, пишет издание "Таймырский телеграф".

Вечером 8 декабря на Норильск обрушилась так называемая "черная пурга" - метель с сильным ветром и нулевой видимостью. Власти попросили местных жителей не покидать квартиры без необходимости.

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