Четыре независимых штамма "омикрона" выделили в России

Пациентов с новой разновидностью коронавируса по-прежнему два

От туристов, вернувшихся в Россию из других стран, получены четыре независимых штамма коронавируса "омикрон". Об этом в пятницу, 10 декабря, рассказал директор центра "Вектор" Ринат Максютов.

Эксперт уточнил, что секвенированы четыре полногеномных штамма от разных пациентов, их количество Максютов не назвал.

Вместе с тем в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что пациентов с омикрон-штаммом в России по-прежнему двое. Исследования проводят два разных института, сообщает РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что российская сторона направила запрос на получение образца омикрон-штамма коронавирусной инфекции. На получение образцов потребуется определенное время.

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