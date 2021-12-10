Мороз спадет: москвичам пообещали потепление до минус четырех градусов

Температура вырастет к воскресенью

К концу недели в Москве спадут морозы. Об этом в пятницу, 10 декабря, рассказали в пресс-службе мэра столицы.

До конца текущего дня прогнозируется 11-13 градусов ниже нуля, с переменной облачностью и без осадков. При этом жителей и гостей столицы предупреждают о гололедице. Такая же погода ожидается в субботу.

В воскресенье, 12 декабря, станет теплее: столбики термометров, согласно прогнозам, поднимутся до минус четырех градусов. Местами возможен небольшой снег.

Столичные службы и энергетический комплекс готовы к работе в условиях низких температур, теплоснабжение производится в штатном режиме. Работу системы отопления перед наступлением морозов скорректировали по увеличению или уменьшению температуры и объемам теплоносителя, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что в ночь на пятницу, 10 декабря, столбики термометров в столичном регионе фиксировали температуры ниже 20 градусов мороза. Это сделало прошедшую ночь самой морозной в текущем сезоне.

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