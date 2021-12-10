Омбудсмен Москалькова объяснила, почему выступает за аборты

Решение за женщиной

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, почему поддерживает право женщины на аборт.

По ее словам, в жизни есть множество случаев, когда женщина не может воспитать ребенка и тогда она принимает решение прервать беременность. Москалькова призналась, что ей тяжело видеть детей в детских домах.

"Я не против абортов, потому что мы знаем огромное количество случаев, когда женщина не может воспитать своего ребенка. Она взвешивает эту ситуацию и принимает такое решение <…> но если мы ставим начало новой жизни, то позднее этого срока нельзя аборт. Это надо принять как данность", - подчеркнула омбудсмен (цитата по РИА Новости).

Аборты в России разрешены законом и входят в систему обязательного медицинского страхования. Женщина вправе прервать беременность до 12 недель. Ежегодно в России совершается более полумиллиона абортов.

РПЦ выступает за выведение абортов без медпоказаний из услуг по ОМС и законодательное закрепление права на жизнь для ребенка во чреве матери.

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