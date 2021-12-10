Пилот разбившегося в Кузбассе вертолета погиб

Robinson R-66 летел забирать пассажиров

Пилот пропавшего с радаров вертолета Robinson R-66 погиб.

Вертолет упал около озера Каракуль в Кемеровской области. На месте падения обнаружили тело пилота, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что частный вертолет Robinson R-66 пропал с радаров в Кемеровской области. На борту находился только пилот, он летел забирать пассажиров с озера.

Новокузнецкая транспортная прокуратура начала проверку.

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