Пилот разбившегося в Кузбассе вертолета погиб

Robinson R-66 летел забирать пассажиров
Пилот пропавшего с радаров вертолета Robinson R-66 погиб.
Вертолет упал около озера Каракуль в Кемеровской области. На месте падения обнаружили тело пилота, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Ранее сообщалось, что частный вертолет Robinson R-66 пропал с радаров в Кемеровской области. На борту находился только пилот, он летел забирать пассажиров с озера.
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