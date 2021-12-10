В Центре Гамалеи назвали безответственностью заявления о "легкости" омикрон-штамма

Делать выводы о течении болезни при новой разновидности COVID-19 преждевременно

Утверждать, что коронавирусная инфекция протекает легко при заражении штаммом "омикрон", безответственно. Такое мнение в пятницу, 10 декабря, высказал заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

Эксперт пояснил, что легкая форма заболевания свойственна тем, у кого уже имеется иммунитет. Это подтверждают исследования Центра совместно с Роспотребнадзором.

Сыворотка крови, полученная от вернувшихся из ЮАР пациентов, показывает, что "прилетают уже иммунные люди и у них уже есть "омикрон", указал Логунов. Клинические проявления болезни у этих людей есть, но картина "смазанная" и "минимальная".

При этом безответственно заявлять, что омикрон-штамм в принципе "легкий", подчеркнул специалист. Он напомнил, что есть иммуносупрессорная часть популяции (люди с подавленным иммунитетом), а также пожилые и еще не переболевшие люди.

Логунов призвал воздержаться от преждевременных выводов относительно новой разновидности COVID-19, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает преждевременным оценивать опасность нового штамма коронавируса "омикрон". Глава государства отметил, что некоторые специалисты называют его "живая вакцинация", однако призвал не забегать вперед.

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