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Юрист объяснила инициативу штрафовать за сдачу квартир в обход системы ГИС

12:02
  • пятница
  • 10 декабря 2021

Соответствующее предложение поступило от Минстроя

Инициатива о введении штрафов за сдачу квартир в аренду в обход системы ГИС выгодна и государству, и квартиросъемщикам. Такое мнение высказала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.
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Минстрой предложило создать государственную информационную систему (ГИС), в которой арендодателей обяжут регистрировать все договоры по сдаче в наем квартир, апартаментов и машиномест.

Ведомство также выступило с инициативой штрафовать недобросовестных арендодателей, которые уклоняются от госрегистрации договоров аренды. В случае принятия законопроекта гражданам грозит штраф до 5 тысяч рублей, юридическим лицам — до 50 тысяч рублей, пишет "Коммерсантъ".

Ярмуш, комментируя данное предложение, назвала его целью борьбу с уклонением от уплаты налогов с доходов от сдачи имущества в аренду. Арендаторам этот законопроект также выгоден: с помощью системы они могут проверить добросовестность арендодателей. 

Юрист указала, что в ряде других государств регистрация таких договоров является обязательной, в том числе при сроке аренды менее года, сообщает RT.

Ранее Минстрой предложил ввести налоговый вычет с расходов на аренду жилья. Однако в Министерстве финансов не поддержали данную инициативу, поскольку она нанесла бы "сокрушительный удар" бюджету.

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