Часы Apple Watch сочли небезопасными

Американцы подали в суд

В США на компанию Apple подали в суд из-за небезопасности смарт-часов Apple Watch.

Исцы указали на отсутствие в часах (от Apple Watch до Apple Watch Series 6) пространства под вздувшийся аккумулятор в связи с этим "гаджет несут пользователю нераскрытую и неоправданно опасную угрозу.

"Вздувшийся аккумулятор" может привести к тому, что от часов отколется экран, пишет РИА Новости.

Недовольные требуют возмещения убытков и публичного раскрытия дефекта представителями Apple.

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