Диетолог рассказала, как влезть в прошлогоднее платье без вреда для здоровья

До Нового года можно успеть избавиться от нескольких килограммов

За оставшееся до череды зимних праздников время можно успеть избавиться от нескольких лишних килограммов и влезть в прошлогоднее праздничное платье или костюм. О том, как сделать это без ущерба для собственного здоровья, рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.

Эксперт подчеркнула, что рассчитывать на сильное похудение не стоит, тем более что резкий сброс веса вреден. Однако распрощаться с несколькими килограммами вполне реально.

Соломатина предупредила, что чем меньше исходный лишний вес, тем медленнее и сложнее будет идти процесс похудения.

Чтобы подкорректировать фигуру, диетолог порекомендовала отказаться от всего сладкого и соленого. Избыток сладостей откладывается в виде жира, а солености задерживают жидкость, нарушают обменные процессы и провоцируют отеки.

Кроме того, медик советует включить в рацион побольше клетчатки, сопровождая каждый прием пищи овощами. Они не дадут всосаться лишнему жиру и улучшат микрофлору кишечника.

Как объяснила Соломатина в интервью радио Sputnik, в ЖКТ имеется ряд бактерий, деятельность которых сопряжена с всасываемостью жира. В результате из-за состояния микрофлоры при одинаковом количестве потребляемой пищи один человек может поправляться, а другой – нет.

Ранее диетолог Марина Макиша рассказала, какие пять продуктов помогут привести себя в форму за время, оставшееся до Нового года.

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