Объем льготных ипотечных кредитов в Москве в октябре вырос в 3,4 раза

Общая сумма кредитов составила 8,5 млрд рублей

Объем льготных ипотечных кредитов на покупку жилья в Москве в октябре вырос в 3,4 раза, до 8,5 млрд рублей. Об этом в пятницу, 10 декабря, рассказали в столичном комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений.

При этом количество льготных ипотечных кредитов составило 2,4 тысячи, что превысило показатель сентября 2021 года в 2,6 раза.

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что за первую неделю октября было выдано много кредитов, одобренных еще до изменений в государственной программе льготного ипотечного кредитования. Ставка кредита была повышена с 6,5% до 7%, максимальный размер кредита снижен до 3 млн рублей.

— Заемщики стремились до июля оформить кредиты на прежних, более выгодных для них условиях, а кредитные сделки оформляли уже позднее. На рост ипотеки в том числе повлияло расширение программы семейной ипотеки на семьи с одним ребенком, а также появление новых совместных ипотечных продуктов от банков и застройщиков, которые они организовывают в целях повышения спроса на недвижимость, — объяснил Ефимов.

В целом на долю Москвы приходится 26% кредитов, предоставленных гражданам по программе льготной ипотеки.

Руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, в свою очередь, указал, что рост объема ипотеки, ставка по которой субсидируется государством, поддерживает спрос и обеспечивает застройщикам уверенность в успешной реализации запускаемых проектов. Объемы ввода жилой недвижимости в Москве в январе-октябре нынешнего года превысили 5,9 млн квадратных метров. Это превышает показатель такого же периода 2019 года на 51,3%.

Росреестр регистрирует ипотечные сделки при покупке квартиры на вторичном рынке в Москве в течение суток. За два месяца действия этой услуги ею воспользовались девять тысяч москвичей, в среднем по 160 человек ежедневно, уточнил глава столичного управления Росреестра Игорь Майданов.

Он также отметил, что даже после изменения программы льготной ипотеки в июле-октябре спад на рынке не наблюдался. Более того, количество ипотечных сделок, зарегистрированных Росреестром Москвы, по сравнению с 2020 годом выросло на 3,3%, до 42,9 тысячи на первичном и 41,5 тысячи на вторичном рынках.

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