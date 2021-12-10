Путин: COVID-19 стимулирует страны ЕАЭС к партнерству в фармацевтике

Президент в режиме видеоконференции выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета

Укрепление и расширение сотрудничества в рамках ЕАЭС обсуждают в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Владимир Путин участвует в нём из Ново-Огарёва в режиме видеоконференции.

К лидерам России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии сегодня присоединились главы государств-наблюдателей. Повестка встречи очень насыщенная. Так, Владимир Путин предложил более широко внедрять механизм маркировки товаров, чтобы обеспечить прозрачность рынков. Призвал наращивать сотрудничество по климату. Также российская сторона выступает за расширение взаимовыгодной промышленной кооперации, сообщает "ТВ Центр".

"Борьба с коронавирусной инфекцией стимулирует наши страны к более тесному партнерству в фармацевтической индустрии и в целом в области медицины", - отметил Путин.

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