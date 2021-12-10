Инновации будущего: что показали на Конгрессе молодых ученых в Сочи

Лучшие инициативы получат финансирование

Неутомимые роботы-химики, шахматы с наночастицами и беспилотники, способные перемещаться в толпе. Инновации будущего представили в Сочи в рамках Конгресса молодых учёных. В пятницу он завершает свою работу, подводя черту под Годом науки и технологий. Лучшие проекты получат финансирование. Но главное открытие форума - профессия учёного снова становится престижной.

Такому "ученому-химику" вредные испарения не страшны, и он не знает усталости. Технологический помощник с искусственным интеллектом - это и лаборант, и изобретатель - в будущем сможет проводить полноценные исследования.

"Погрешность у него меньше, чем у человека, плюс, он может работать 24 часа в лаборатории. Также работать с опасными веществами, пары не влияют на его внутренние механизмы", - рассказал аспирант университета ИТМО Анна Никитина.

В пятницу в Сочи - финальный день Конгресса молодых ученых, самого яркого и заметного события Года науки и технологий. Своими проектами и идеями делятся около трех тысяч исследователей со всех российских регионов.

Основные темы дня - новые инструменты поддержки молодых учёных, инновационная медицина, водородный рынок и другие. На сессиях, лекциях и круглых столах обмениваются опытом. А ещё подводят итоги.

"Самое главное, что мы привлекли внимание и коренным образом изменили отношение к престижу профессии ученого. Опрос среди школьников показал, что 60 процентов школьников гордятся достижениями нашей российской науки. Темп нельзя сбавлять, начинается десятилетие науки и технологий", - отметил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Инновации и технологии по самым высоким мировым стандартам показывает выставка "Вузпромэкспо". На этой площадке свои работы представляют студенты и аспиранты, которые успевают не только учиться, но и изобретать. Например, шахматы с наночастицами, которые светятся во время игры. И демонстрируют возможность беспроводного способа передачи энергии одновременно сразу нескольким десяткам потребителей. Технологию можно будет использовать и для создания оптоэлектронных устройств нового поколения: от дисплеев до солнечных батарей. А студенты из Самары сами разработали ракету, изготовили детали и электронику, и уже провели испытания.

За три дня работы на Конгрессе молодых учёных были заданы новые тренды и направления и запущены инициативы, которые останутся в приоритете.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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