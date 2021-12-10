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Инновации будущего: что показали на Конгрессе молодых ученых в Сочи

14:52
  • пятница
  • 10 декабря 2021

Лучшие инициативы получат финансирование

Неутомимые роботы-химики, шахматы с наночастицами и беспилотники, способные перемещаться в толпе. Инновации будущего представили в Сочи в рамках Конгресса молодых учёных. В пятницу он завершает свою работу, подводя черту под Годом науки и технологий. Лучшие проекты получат финансирование. Но главное открытие форума - профессия учёного снова становится престижной.
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Такому "ученому-химику" вредные испарения не страшны, и он не знает усталости. Технологический помощник с искусственным интеллектом - это и лаборант, и изобретатель - в будущем сможет проводить полноценные исследования.

"Погрешность у него меньше, чем у человека, плюс, он может работать 24 часа в лаборатории. Также работать с опасными веществами, пары не влияют на его внутренние механизмы", - рассказал аспирант университета ИТМО Анна Никитина.

В пятницу в Сочи - финальный день Конгресса молодых ученых, самого яркого и заметного события Года науки и технологий. Своими проектами и идеями делятся около трех тысяч исследователей со всех российских регионов.

Основные темы дня - новые инструменты поддержки молодых учёных, инновационная медицина, водородный рынок и другие. На сессиях, лекциях и круглых столах обмениваются опытом. А ещё подводят итоги.

"Самое главное, что мы привлекли внимание и коренным образом изменили отношение к престижу профессии ученого. Опрос среди школьников показал, что 60 процентов школьников гордятся достижениями нашей российской науки. Темп нельзя сбавлять, начинается десятилетие науки и технологий", - отметил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Инновации и технологии по самым высоким мировым стандартам показывает выставка "Вузпромэкспо". На этой площадке свои работы представляют студенты и аспиранты, которые успевают не только учиться, но и изобретать. Например, шахматы с наночастицами, которые светятся во время игры. И демонстрируют возможность беспроводного способа передачи энергии одновременно сразу нескольким десяткам потребителей. Технологию можно будет использовать и для создания оптоэлектронных устройств нового поколения: от дисплеев до солнечных батарей. А студенты из Самары сами разработали ракету, изготовили детали и электронику, и уже провели испытания.

За три дня работы на Конгрессе молодых учёных были заданы новые тренды и направления и запущены инициативы, которые останутся в приоритете.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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Участники Конгресса молодых ученых
Участники Конгресса молодых ученых
Конгресс молодых ученых
Конгресс молодых ученых
Участники "Конгресса молодых ученых"
Участники "Конгресса молодых ученых"
Участники Конгресса молодых ученых
Участники Конгресса молодых ученых
Конгресс молодых ученых
Конгресс молодых ученых
Конгресс молодых ученых
Конгресс молодых ученых
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