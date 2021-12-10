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График движения поездов на МЦД-1 поменяется

15:05
  • пятница
  • 10 декабря 2021

Это связано с работами на МЦД-4

Вниманию пассажиров, пользующихся МЦД-1. Там почти на год меняется график движения - интервал между поездами значительно увеличится - до 30 минут.

Это связано с продолжением работ на другом центральном диаметре - четвертом. Уже в субботу полностью перекроют движение между Белорусским и Савёловским вокзалами. Для пассажиров пустят компенсационные автобусы, сообщает "ТВ Центр".

А вот с воскресенья между "Савеловской" и "Белорусской" запустят реверсивное движение - в одну сторону будут пускать сразу по несколько поездов, причем, как составы МЦД, так и пригородные электрички, и аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево.

Для многих поездов Белорусский и Савеловский вокзалы станут конечной остановкой, какие-то составы не будут останавливаться на Беговой и Тестовской. Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте Центральной Пригородной Пассажирской Компании.

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