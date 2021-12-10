В Коломне поймали серийного поджигателя домов

Его удалось задержать с поличным

В подмосковной Коломне полицейские задержали серийного поджигателя. 43-летнего мужчину поймали прямо на месте преступления, сообщает "ТВ Центр".

Ночью он залез в пристройку одного из дачных домов в своём СНТ. Оказавшись внутри, попытался поджечь строение с помощью сухого спирта и бумаги. Дым заметил проезжавший мимо полицейский патруль, на участке сотрудники обнаружили и самого пиромана.

Пламя удалось потушить, сумма ущерба составила 300 тысяч рублей. Но расследование продолжается - мужчину подозревают как минимум еще в десяти похожих поджогах.

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