В Дзержинском без ведома жильцов сменилась управляющая компания

Есть ли выход?
Жители многоэтажки в подмосковном Дзержинском забыли о покое. В их доме объявилась новая управляющая компания - она потеснила прежнюю, причём, собственники узнали об этом только из платёжек. Владельцы квартир возмутились и обратились в надзорные органы. Однако коммерсанты предъявили протоколы общего собрания, о котором сами жильцы даже и не помнят. Схема стала классической.
Подробнее – в репортаже Александры ПанинойВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram