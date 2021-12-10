В Дзержинском без ведома жильцов сменилась управляющая компания

Есть ли выход?

Жители многоэтажки в подмосковном Дзержинском забыли о покое. В их доме объявилась новая управляющая компания - она потеснила прежнюю, причём, собственники узнали об этом только из платёжек. Владельцы квартир возмутились и обратились в надзорные органы. Однако коммерсанты предъявили протоколы общего собрания, о котором сами жильцы даже и не помнят. Схема стала классической.

Подробнее – в репортаже Александры Паниной

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