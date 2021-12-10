В столице тематически украсили площадки фестиваля

Дизайнерские ёлки, купеческие ярмарки и бесплатные катки! В пятницу в Москве открывается фестиваль "Путешествие в Рождество". В минувшем году его пришлось отменить из-за пандемии.

Накануне вечером в столице заканчивали монтировать инсталляции и шале, украшать ёлки. Яркие огни - золотые, серебряные, зелёные, красные - зажглись на многих улицах и в скверах, особенно любимых москвичами и гостями города, сообщает "ТВ Центр".

Фестиваль охватит не только центр, но и всю Москву - в городе 27 площадок. На каждой - целый калейдоскоп новогодних традиций разных стран. И, конечно же, бесплатные катки!

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