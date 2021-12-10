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Фестиваль мультфильмов и "Открытые студии": афиша на выходные в Москве

15:18
  • пятница
  • 10 декабря 2021

На "Винзаводе" стартовал новый сезон

Чем дышат шедевры, где таятся настоящие открытия и куда ведут русские дороги? Вопросы фундаментальные, но вполне решаемые! С чего начать интеллектуальный отдых - в нашей "Афише".

В Москве появилась редкая возможность ощутить дыхание звёзд. В специальном павильоне с огромными экранами не только оживают сотни работ гениального Ван Гога, но и идёт самая что ни на есть живая игра

Идея соединить мультимедийные декорации и полноценный спектакль даёт невероятный результат. Казалось бы, всё известно о письмах Ван Гога к брату Тео - они давно опубликованы. Но в таких декорациях всё воспринимается еще глубже.

Не меньше чувств вызывает проект "Большие перспективы". В музее современного искусства открылась персональная выставка Егора Плотникова. Более 50 работ – живопись и скульптура, нередко составляющие единое целое.  Автор – молодой, но очень настойчивый. Для него пейзаж – не фон, а основное действующее лицо.

На "Винзаводе" стартовал новый сезон - в многочисленных галереях. Авторы работ говорят о вечном. Ольга и Олег Татаринцевы посвятили свой проект "Думаю прочь" влюблённым мыслителям XX века Мартину Хайдеггеру и Ханне Арендт. Он сотрудничал с нацистами, она спасала евреев. Их письма и чувства – в живописных работах и в современных форматах. Здесь можно связаться с прошлым – по Скайпу.

Лабиринты "Винзавода" начали обживать участники "Открытых студий". 10 молодых художников в течение полугода превратят это пространство в мастерскую, вход в которую - свободный!

Сделать открытие, причём, всей семьёй, поможет Большой фестиваль мультфильмов. Три десятка столичных кинотеатров покажут лучшее. Не важно, что это будет - полный метр или короткий.  Главное - найти своё кино. В своём любимом городе.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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