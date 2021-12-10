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Обвиняемый в стрельбе в гимназии Казани полностью признал вину

12:44
  • пятница
  • 10 декабря 2021

Ему предъявили обвинение по четырем статьям

Устроившему стрельбу в гимназии в Казани Ильназу Галявиеву предъявлено окончательное обвинение.
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Его будут судить по четырем статьям: "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом", "Покушение на убийство", "Изготовление взрывного устройства", "Умышленное повреждение имущества". Потерпевшими по делу о стрельбе в гимназии признаны более 600 человек.

Экспертиза признала Галявиева вменяемым. Юноша полностью признал свою вину и раскаялся. Обвиняемый пытался "подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении", сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

11 мая 19-летний Галявиев, бывший ученик гимназии № 175 в Казани, устроил в здании образовательного учреждения стрельбу из ружья. Погибли девять человек, в том числе семь детей. 23 человека пострадали.

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