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В кабмине предложили вдвое повысить пошлину за тюнинг автомобиля

13:03
  • пятница
  • 10 декабря 2021

Правительственная комиссия одобрила предлагаемые поправки

Министерство внутренних дел России предложило внести поправки в Налоговый кодекс, повышающие размер пошлины за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.
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Действующая норма устанавливает размер пошлины в 800 рублей. В случае принятия поправок она увеличится до 1,5 тысячи рублей.

Наряду с этим предлагается установить госпошлину за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства в размере тысячи рублей.

Как рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект. Он уточнил, что реализация данного документа может принести в бюджет около 700 млн рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в России не состоятся традиционные для новогоднего периода распродажи автомобилей в связи с их дефицитом. При этом в начале 2022 года ожидается подорожание новых автомобилей на 3-10% в зависимости от модели и комплектации, рассказали представители авторынка.

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