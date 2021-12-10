ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Уехавший из России Моргенштерн ответил Бастрыкину песней

13:09
  • пятница
  • 10 декабря 2021

Рэпер выпустил новый клип, снятый в Дубае

Российский рэпер Моргенштерн ответил на обвинения главы СКР Александра Бастрыкина в торговле наркотиками. Сделал он это с помощью нового клипа.

Видеоролик на песню "Домой" появился в Youtube-канале исполнителя в пятницу ночью. В треке Моргенштерн в ответ на претензии Бастрыкина заявил, что в социальных сетях торгует только лицом.

Также с помощью песни он ответил на закрытие своего ресторана в Москве. По словам Моргенштера, его могут лишить бизнеса, но не счастья.

Сейчас рэпер находится в Дубае вместе с женой, где "гуляет с букетом бабок наперевес". Клип снят там же. В ролике Моргенштерн энергично танцует и выглядит довольным жизнью.

Свой отъезд исполнитель объяснил тем, что в России "стало холодно". При этом он заявил, что намерен вернуться.

23 ноября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн "по сути дела торгует наркотиками в социальных сетях". После этого появились сообщения, что рэпер уехал из страны. Через два дня стало известно, что принадлежащий Моргенштерну ресторан в Москве закрыли. В ходе проверки выяснилось, что в заведении нелегально торговали алкоголем.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Моргенштерн
Моргенштерн
Моргенштерн
Моргенштерн
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.