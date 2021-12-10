Уехавший из России Моргенштерн ответил Бастрыкину песней

Рэпер выпустил новый клип, снятый в Дубае

Российский рэпер Моргенштерн ответил на обвинения главы СКР Александра Бастрыкина в торговле наркотиками. Сделал он это с помощью нового клипа.

Видеоролик на песню "Домой" появился в Youtube-канале исполнителя в пятницу ночью. В треке Моргенштерн в ответ на претензии Бастрыкина заявил, что в социальных сетях торгует только лицом.

Также с помощью песни он ответил на закрытие своего ресторана в Москве. По словам Моргенштера, его могут лишить бизнеса, но не счастья.

Сейчас рэпер находится в Дубае вместе с женой, где "гуляет с букетом бабок наперевес". Клип снят там же. В ролике Моргенштерн энергично танцует и выглядит довольным жизнью.

Свой отъезд исполнитель объяснил тем, что в России "стало холодно". При этом он заявил, что намерен вернуться.

23 ноября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн "по сути дела торгует наркотиками в социальных сетях". После этого появились сообщения, что рэпер уехал из страны. Через два дня стало известно, что принадлежащий Моргенштерну ресторан в Москве закрыли. В ходе проверки выяснилось, что в заведении нелегально торговали алкоголем.

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