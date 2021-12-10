Врач назвал способ распознать "замаскированный" коронавирус

COVID-19 можно принять за обычную простуду или грипп

Коронавирусная инфекция может "маскироваться" под ОРВИ или грипп. Как отличить COVID-19 от других вирусных заболеваний, рассказал кандидат медицинских наук Борис Чурадзе.

Эксперт отметил, что у коронавируса отсутствуют симптомы, которые были бы стопроцентно типичны только для него. Температура, кашель и нарушение дыхания не являются специфичной симптоматикой.

Чтобы распознать "замаскированный" коронавирус, необходимо пройти тестирование — сдать анализ на ПЦР или экспресс-тест. Эти методы необходимо применять при любом подозрении на коронавирусную инфекцию, подчеркнул врач.

Чурадзе также напомнил в эфире радио Sputnik, что снизить риск заболевания COVID-19 помогает вакцинация — она позволит избежать тяжелых последствий, даже если человек заразится.

Ранее эксперты Роспотребнадзора рассказали, что большинство пациентов со штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" жалуются на слабость или утомляемость, повышенную температуру, головные боли, проблемы с аппетитом и кашель.

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