МИД отреагировал на инцидент в Керченском проливе

Это комплекс провокативных действий

МИД России прокомментировал приближение украинского корабля к российским границам в Керченском проливе.

Маневры ВМС Украины "Донбасс" - это провокация, заметила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"По-моему, это очевидно, это - очередная провокация. Она просто не одна, она не единичная, она не индивидуальная, это комплекс провокативных действий, которые осуществляются вокруг наших границ", - отметила она (цитата по РИА Новости).

Инцидент с украинским судном произошел вечером 9 декабря. Корабль ВМС Украины "Донбасс" двигался в направлении Керченского пролива, на требования изменить курс экипаж не реагировал, создавая угрозу безопасности мореплавания. Лишь после завершения телефонного разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского корабль повернул в обратном направлении.

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