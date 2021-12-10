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В кабмине допустили новую волну инфляции в 2022 году

13:43
  • пятница
  • 10 декабря 2021

Инфляция будет связана с ценами на продукты питания

В 2022 году Россию может ожидать новая инфляционная волна. Об этом в пятницу, 10 декабря, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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По словам представителя Кремля, в настоящее время государство проходит вторую волну инфляции, которая с высокой долей вероятности породит новую, третью, волну.

Белоусов отметил, что инфляция в 2022 году будет связана с ценами на продукты питания. Особенно ощутимо ее влияние будет во втором полугодии, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что инфляция является главной проблемой граждан и бизнеса. В 2022 году ее необходимо вернуть к показателю в 4%, подчеркнул глава государства.

По оценкам Росстата за ноябрь 2021 года, в годовом выражении инфляция составляет 8,13%. По итогам года Центробанк прогнозирует показатель в диапазоне от 7,4 до 7,9%.

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