Более 150 малышей эвакуировали из перинатального центра Краснодара

Пострадавших нет

В Краснодаре произошел пожар в перинатальном центре.

ЧП случилось в ночь на 10 декабря в цокольном этаже административного крыла Перинатального центра Детской краевой клинической больницы по улице Захарова, передает РИА Новости.

Из-за возгорания пришлось эвакуировать 164 женщины, 153 малыша и 78 медработников. Никто не пострадал.

Площадь пожара составила пять квадратных метров. Причины ЧП выясняются.

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