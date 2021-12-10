Более 150 малышей эвакуировали из перинатального центра Краснодара

Пострадавших нет
В Краснодаре произошел пожар в перинатальном центре.
ЧП случилось в ночь на 10 декабря в цокольном этаже административного крыла Перинатального центра Детской краевой клинической больницы по улице Захарова, передает РИА Новости.
Из-за возгорания пришлось эвакуировать 164 женщины, 153 малыша и 78 медработников. Никто не пострадал.
Площадь пожара составила пять квадратных метров. Причины ЧП выясняются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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