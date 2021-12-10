Лондонский суд удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа

Невеста основателя WikiLeaks пообещала оспорить приговор

Апелляционный суд в Лондоне в пятницу, 10 декабря, удовлетворил апелляцию властей США на решение об отказе в экстрадиции основателя сайта разоблачений WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Согласно решению апелляционной инстанции, материалы дела будут возвращены на рассмотрение в Вестминстерский суд Лондона. На этот период Ассанжа оставят под стражей.

Невеста основателя Ассанжа Стелла Моррис назвала это решение "большой ошибкой правосудия", а также охарактеризовала его как опасное. Моррис пообещала, что решение суда будет оспорено в кратчайшие сроки, сообщает Reuters.

Джулиана Ассанжа в 2010 году обвинили в Швеции в совершении преступлений на сексуальной почве. В США ему вменяют шпионаж и раскрытие секретных сведений.

Опасаясь экстрадиции, основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, однако в апреле 2019 года он был задержан. Лондонский суд приступил к рассмотрению запроса американской стороны об экстрадиции. В январе 2021 года в удовлетворении запроса было отказано, однако американские власти оспорили это решение.

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