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Медосмотры водителей начнут проводить дистанционно

14:32
  • пятница
  • 10 декабря 2021

Документ внесен в Госдуму

Законопроект о прохождении о возможности дистанционных медицинских осмотров водителей внесен в Госдуму.

Документ инициировала группа депутатов от "Единой России", "Справедливой России - За правду" и ЛДПР. Ожидается, что при таком формате информация о состоянии здоровья будет передаваться дистанционно в соответствующие учреждения. Это особенно актуально во время пандемии коронавируса.

Нововведение, по мнению парламентариев, повысит уровень безопасности дорожного движения и снизит затраты для прохождения работниками обязательных медицинских осмотров.

При проведении дистанционного медосмотра должна быть обеспечена идентификация личности водителя, чтобы исключить его прохождение иным лицом, передает РИА Новости. 

Традиционные предрейсовые и послерейсовые медосмотры остаются в силе. Работодатель вправе выбрать, какой медосмотр будут проходить его работники.

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