Медосмотры водителей начнут проводить дистанционно

Документ внесен в Госдуму
Законопроект о прохождении о возможности дистанционных медицинских осмотров водителей внесен в Госдуму.
Документ инициировала группа депутатов от "Единой России", "Справедливой России - За правду" и ЛДПР. Ожидается, что при таком формате информация о состоянии здоровья будет передаваться дистанционно в соответствующие учреждения. Это особенно актуально во время пандемии коронавируса.
Нововведение, по мнению парламентариев, повысит уровень безопасности дорожного движения и снизит затраты для прохождения работниками обязательных медицинских осмотров.
При проведении дистанционного медосмотра должна быть обеспечена идентификация личности водителя, чтобы исключить его прохождение иным лицом, передает РИА Новости.
Традиционные предрейсовые и послерейсовые медосмотры остаются в силе. Работодатель вправе выбрать, какой медосмотр будут проходить его работники.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram