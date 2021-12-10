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Названы сроки начала вакцинации российских подростков от COVID-19

14:32
  • пятница
  • 10 декабря 2021

Прививки будут делать только с добровольного согласия

Вакцинировать от коронавирусной инфекции подростков начнут в России до конца 2021 года. Об этом в пятницу, 10 декабря, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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Глава Минздрава уточнил, что первую вакцинацию проведут до конца года среди юных россиян в возрасте от 12 до 17 лет, сообщает ТАСС.

Прививки делают либо с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что иммунитет к новому коронавирусу у подростка, который привьётся вакциной "Спутник М", будет не ниже, чем у вакцинированного от коронавируса взрослого.

Эффективность вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" составила 93,2%. В ходе испытаний после прививки препаратом у добровольцев сформировался клеточный иммунитет.

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