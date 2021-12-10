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Песков прокомментировал ситуацию с украинским кораблем

14:52
  • пятница
  • 10 декабря 2021

Любая провокация может привести к серьезным последствиям

Происшествие с украинским кораблем в Керченском проливе подтвердило опасность провокаций такого рода. Об этом в пятницу, 10 декабря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
МИД отреагировал на инцидент в Керченском проливе

Представитель Кремля подчеркнул, что случившееся лишний раз показывает потенциальный вред и опасность, которые могут проистекать от подобных провокационных действий.

Песков также предупредил, что любая незначительная провокация может привести к очень серьезным последствиям. Об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин, цитирует его пресс-секретаря ТАСС.

Инцидент с украинским судном произошел вечером 9 декабря. Корабль ВМС Украины "Донбасс" двигался в направлении Керченского пролива, на требования изменить курс экипаж не реагировал, создавая угрозу безопасности мореплавания. Лишь после завершения телефонного разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского корабль повернул в обратном направлении.

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