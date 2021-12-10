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Песков анонсировал оперативный разговор Путина и Макрона

15:12
  • пятница
  • 10 декабря 2021

В Москве ждут, когда пройдут все импульсы и сигналы

Президент России Владимир Путин в скором времени проведет разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Макрон решил в контакте с Путиным перезапустить нормандский формат

Разговор в графике российского лидера пока не значится, но он может быть "организован весьма оперативно", - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока он, что называется, в график не встал, но это может произойти весьма и весьма оперативно - когда по дипломатическим каналам все импульсы и сигналы пройдут", - отметил спикер Кремля.

Ранее Макрон заявил, что проведет переговоры с Путиным на следующей неделе. Французский президент намерен обсудить перезапуск нормандского формата для разрешения кризиса на юго-востоке Украины.

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