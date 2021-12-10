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Россияне скупили рекордный объем золота

15:19
  • пятница
  • 10 декабря 2021

Эксперты объясняют это стремлением застраховаться от роста инфляции

В первые три квартала 2021 года жители России приобрели рекордный объем золота в виде монет и слитков — около четырех тонн (+8% к январю-сентябрю 2020 года).
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По словам руководителя группы товарных рынков ПСБ Сергей Устименко, популярность этих активов объясняется его сравнительной безопасностью. Россияне видят в золоте своеобразную страховку от инфляционных рисков и колебаний валютных курсов.

Наряду с этим спрос на золото может подогреваться геополитической напряженностью, низкими ставками по депозитам и нестабильностью на фондовых ранках.

Эксперты агентства MAGRAM Market Research также указывают, что благодаря отмене НДС на золотые слитки у россиян появится альтернатива вложениям в иностранную валюту и новый инструмент формирования пенсий, пишут "Известия".

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов между тем предупредил, что в 2022 году высока вероятность очередной волны инфляции, которая будет связана с ценами на продукты питания.

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