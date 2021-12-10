ФАС пообещала удержать цену на бензин в пределах инфляции

Это обеспечат принятые кабмином меры

Топливный рынок России в 2022 году будет менее нервным, более спокойным, чем уходящий 2021-й. Цену бензина на АЗС удержат в пределах инфляции меры, принятые правительством, заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев.

"Тот комплекс мер, который принимается, и то внимание, которое правительство, ФАС и Минэнерго этому уделяет, позволяет надеяться на то, что нам удастся удержать ситуацию в рамках прогнозной инфляции в 2022 году", - сказал Королев журналистам в кулуарах Международного энергетического форума.

Замглавы ФАС отметил, что 2021 год был довольно волатильным, особенно в августе. Королев считает, что 2022 год таким не будет: кроме принятых кабмином мер сыграет роль и субсидирование поставок топлива на Дальний Восток. Это позволит достаточно эффективно сдерживать цену, передает ТАСС.

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