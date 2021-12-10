Треть миллиона человек воспользовались новыми станциями БКЛ

Это соответствует численности населения всего Смоленска

За три дня, прошедшие после открытия десяти новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, ими воспользовались 320 тысяч человек. Об этом в пятницу, 10 декабря, рассказали в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В первый же вечер после открытия станций на них побыли 53 тысячи пассажиров, 8 декабря — 132,6 тысячи, 9 декабря — почти 135 тысяч. Самой большой популярностью 9 декабря пользовались станции "Каховская", "Кунцевская" и "Воронцовская", сообщает АГН "Москва".

7 декабря движение поездов на участке Большой кольцевой линии от "Мневников" до "Каховской" запустили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Из десять новых станций шесть – пересадочные. С них можно будет перейти на несколько радиальных линий метро и две линии московских центральных диаметров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram