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Треть миллиона человек воспользовались новыми станциями БКЛ

15:40
  • пятница
  • 10 декабря 2021

Это соответствует численности населения всего Смоленска

За три дня, прошедшие после открытия десяти новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, ими воспользовались 320 тысяч человек. Об этом в пятницу, 10 декабря, рассказали в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Собянин рассказал об обновленных поездах на БКЛ метро

В первый же вечер после открытия станций на них побыли 53 тысячи пассажиров, 8 декабря — 132,6 тысячи, 9 декабря — почти 135 тысяч. Самой большой популярностью 9 декабря пользовались станции "Каховская", "Кунцевская" и "Воронцовская", сообщает АГН "Москва".

7 декабря движение поездов на участке Большой кольцевой линии от "Мневников" до "Каховской" запустили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Из десять новых станций шесть – пересадочные. С них можно будет перейти на несколько радиальных линий метро и две линии московских центральных диаметров.

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