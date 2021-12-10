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Эксперты обнаружили недочеты в законопроектах о QR-кодах

15:26
  • пятница
  • 10 декабря 2021

Об этом сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что у экспертов остались вопросы после проверки законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте дальнего следования.

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В беседе с журналистами ОТР она предложила прописать в документах, что QR-коды следует выдавать тем, кто имеет высокий уровень антител к коронавирусу. В целом проекты законов требуется доработать, убеждена омбудсмен.

В ближайшее время Москалькова направит депутатам Госдумы заключение специалистов. "Там очень много вопросов, связанных с использованием QR-кодов", - предупредила она.

Ранее Москалькова поделилась своим мнением о законопроекте о введении QR-кодов в интервью РИА Новости. "Если кто-то принял решение не вакцинироваться, или по какой-то причине испытывает страх перед QR-кодом, он должен быть готов к определенным ограничениям. В конце концов, QR-код – всего лишь электронный документ. Свидетельство того, что вы прошли некую процедуру, которая позволяет и вам, и окружающим снизить риск для жизни в определенной области. Не более того", - сказала омбудсмен.

Накануне президент России Владимир Путин предостерег от опрометчивых решений по QR-кодам. Законы нужно тщательно проработать, в том числе на региональном уровне.

Видео: Путин высказывается на тему QR-кодов

Законопроект об обязательном введении цифровых пропусков Госдума планирует рассмотреть в конце декабря. Позиции депутатов по этому законопроекту расходятся.

В ноябре правительство внесло в Госдуму два законопроекта - о введении системы QR-кодов в общественных местах и для дальних авиа- и железнодорожных поездок. Из них следует, что право вводить доступ по QR-кодам получат регионы. Код должен свидетельствовать, что человек привился от коронавируса, недавно переболел COVID-19 или имеет медицинский отвод от вакцинации. Документы кабмина пока находятся на рассмотрении в регионах, их изучают в Общественной и Счетной палате и Совфеде.

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