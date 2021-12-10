ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Макрон обсудил с Зеленским размораживание нормандского формата

15:53
  • пятница
  • 10 декабря 2021

В Париже считают, что встреча в таком формате может состояться в ближайшее время

Размораживание диалога в нормандском формате по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе обсудили Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Президенты Франции и Украины поговорили по телефону.

Макрон решил в контакте с Путиным перезапустить нормандский формат
Макрон выступил против бойкота Олимпиады в Пекине

Как сообщает агентство Bloomberg, Зеленский поделился с Макроном также своей озабоченностью по поводу энергобезопасности Украины.

В Париже ранее заявили, что министерская встреча в нормандском формате может состояться в ближайшие недели. МИД Франции рассчитывает как можно скорее провести переговоры по урегулированию украинского кризиса. Макрон, в свою очередь, 9 декабря заявил, что необходимость работы в нормандском формате не отменяет и решение президента США Джо Байдена работать над снижением напряженности между Россией и Украиной, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.