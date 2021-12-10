Макрон обсудил с Зеленским размораживание нормандского формата

В Париже считают, что встреча в таком формате может состояться в ближайшее время

Размораживание диалога в нормандском формате по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе обсудили Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Президенты Франции и Украины поговорили по телефону.

Как сообщает агентство Bloomberg, Зеленский поделился с Макроном также своей озабоченностью по поводу энергобезопасности Украины.

В Париже ранее заявили, что министерская встреча в нормандском формате может состояться в ближайшие недели. МИД Франции рассчитывает как можно скорее провести переговоры по урегулированию украинского кризиса. Макрон, в свою очередь, 9 декабря заявил, что необходимость работы в нормандском формате не отменяет и решение президента США Джо Байдена работать над снижением напряженности между Россией и Украиной, передает "Интерфакс".

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