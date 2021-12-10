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Вопросы экономической безопасности стали темой совещания Путина с членами Совбеза

15:49
  • пятница
  • 10 декабря 2021

Президент также поднял тему экологической повестки

Вопросы экономической безопасности и обеспечения экономических интересов России в контексте текущей экологической международной повестки стали темами совещания президента Владимира Путина с членами Совета Безопасности. Об этом сообщается пресс-служба Кремля.

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В пятницу по традиции глава государства обсуждает главные темы недели с министрами, главой Совфеда Валентиной Матвиенко, руководителем АП и другими политиками. В начале совещания президент запросил отчет первого зампредседателя правительства Андрея Белоусова. После него выступит глава МИД Сергей Лавров.

Ранее в пятницу президент Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Подробности смотрите в видео:

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