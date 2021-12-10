Россия предложила НАТО альтернативу во избежание нового Карибского кризиса

В российско-американских отношениях сложилась нездоровая ситуация

Россия предлагает США и НАТО альтернативный путь, чтобы избежать повторения Карибского кризиса. Об этом в пятницу, 10 декабря, рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дипломат пояснил, что в Москве выступают за неразмещение вооружений вблизи российских границ, отвод дестабилизирующих сил и средств дальше от рубежей отказ от провокационных мероприятий, в том числе учений разного рода.

При этом Рябков подчеркнул, что России необходимы правовые гарантии, поскольку в российско-американских отношениях сложилась нездоровая ситуация. Раздражителей накопилось немало, однако произошло это не по вине Москвы.

Представитель МИД также отметил, что американские власти продолжают "откровенно недружественную линию, не останавливается введение санкций, в наш адрес выдвигаются бездоказательные обвинения".

В итоге формируется токсичная атмосфера, препятствующая налаживанию спокойного профессионального диалога, цитирует Рябкова РИА Новости.

Ранее Сергей Рябков указал на риск повторения Карибского кризиса 1962 года. Дипломат подчеркнул, что ситуация для Москвы реально ухудшилась из-за действий НАТО.

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