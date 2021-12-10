Автоэксперт призвал к пересмотру стоимости парковки в Москве

Свободных мест нет даже в районах с высоким тарифом

Стоимость парковки в Москве нужно пересмотреть. Так считает руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский.

Он обратил внимание на то, что свободных парковочных мест в столице нет даже в районах с тарифом 380 рублей за час. Ситуация усугубится ближе к Новому году, когда увеличится количество желающих приехать в магазины на машинах.

Шумский предлагает увеличить тариф на самых загруженных улицах, и снизить цены на менее загруженных. Эксперт отметил, что в других мегаполисах поступают радикальнее – вводят платный въезд в центр города или обязывают граждан покупать парковочное место рядом с домом. В Москве, уверен Шумский, платная парковка – это главный инструмент для сдерживания использования автомобилей.

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