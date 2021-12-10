Замок на зубы и собачий телефон: что изобретатели придумали в 2021 году

Некоторые открытия делают мир лучше, рациональнее и даже чуть увлекательнее

Из инновационного образовательного центра "Сириус", который на этой неделе лично посетил президент Владимир Путин, пришла интересная и без сомнения важная новость. Как сообщил глава государства, теперь уже почти половина наших ученых моложе 40, тогда как в начале нулевых таких было меньше 25%, и перспективы нашей науки были весьма туманные. Теперь, несмотря на все трудности и сложности, престиж научной деятельности, престиж исследователя, вырос многократно. Опросы родителей учеников старших классов показывают, что более 60% хотели бы, чтобы их дети занялись наукой. Страна считает ее развитие одним из важнейших направлений и будет уделять ему особое внимание. Именно поэтому на встрече в "Сириусе" много времени было уделено абсолютно практическим вопросам - реальному улучшению условий работы и жизни нового поколения российской науки, включая такие важные темы, как обеспеченность жильем, оборудованием и лабораториями, улучшение системы научных грантов, включая и возможный пересмотр условий президентской программы. Всё ради того, чтобы ученым работалось комфортно, и они совершали прорывные открытия, а их изобретения входили в научные хит-парады. Такие, как, например, ежегодный список 100 самых крутых инноваций.

От вакцины против коронавируса до самых неспортивных кроссовок в мире, надевать и завязывать которые можно стоя, без рук. Под занавес года журнал Time традиционно публикует список из сотни изобретений, которые должны сделать нашу жизнь проще. И несмотря на пандемию, а возможно и благодаря ей, 2021 год оказался богат на открытия. Или закрытия, как в случае с новозеландскими учёными. Ещё летом инженеры представили своё ноу-хау для похудения – магнитный замок, скрепляющий зубы. Устройство не позволит раскрыть рот больше, чем на пару сантиметров. Этого должно быть достаточно, чтобы принимать жидкую пищу и разговаривать. Есть в длинном списке достижений и другие - откровенно странные. Например, телефон для собак.

"Это устройство предназначено для того, чтобы собака могла позвонить своему хозяину по видеосвязи. Внешне оно напоминает обычный мячик, внутрь которого помещён датчик. Как только животное начинает с ним играть, на монитор выводится изображение с мобильной камеры человека", - пишет Daily Mail.

Позабавил в этом году владельцев домашних животных и Google. Техногигант обучил своё приложение узнавать питомцев на известных картинах. Чтобы отыскать своего Мурзика или Барсика на полотнах легендарных портретистов, достаточно загрузить фото усатого в телефон. Впрочем, далеко не все изобретения вызывают такое умиление. Робот, представленный британскими учёными, не на шутку напугал зрителей - уж больно получился человечным. Однако это, пожалуй, всё, на что способна Амека, как назвали её сами создатели – удивлять публику и удивляться самой; никакими полезными умениями, кроме как копировать жесты и мимику, робота не наделили. Впрочем, есть среди изобретений этого года ещё менее очевидные. Например, набор Lego, изготовленный из переработанных бутылок, или портативная зарядная станция на случай апокалипсиса.

Российские изобретения в список Time не попали, хотя очень даже напрасно. Ведь в отличие от многих западных наши инженеры ставят перед собой совершенно конкретные прикладные задачи: например, сделать процесс обучения интереснее и нагляднее. Так, команда МГУ разработала целый ряд полезных приложений. С их помощью хоккеисты могут отработать правильную стойку на льду, историки очутиться в Белом городе XVIII века, а химики перенестись в кабинет Менделеева. На факультете космических исследований пошли ещё дальше. С помощью панорамной системы виртуальной реальности здесь тестируют реактивные ранцы для космонавтов. В случае чрезвычайной ситуации в безвоздушном пространстве такое устройство должно помочь человеку вернуться на МКС. В своём тренажёре инженеры учли абсолютно все нюансы, вплоть до самых тонких.

"В невесомости у человека возникает запаздывание. Запаздывание в установке взора. Он переводит взгляд из одной точки в другую с задержкой по сравнению, ну, скажем так, со стандартным режимом. И за счёт этого происходят аварии, могут происходить аварии и происходили. И для того, чтобы это компенсировать, космонавты готовятся заранее, в том числе и используя виртуальные тренажёры", - рассказал Виктор Чертополохов, научный сотрудник механико-математического факультета МГУ им. Ломоносова.

Мечту человека о полёте готов воплотить и Алексей Алтухов. Профессиональный лётчик создал устройство, которое превращает обычного человека в персонажа сказки Астрид Линдгрен – умного, красивого и в меру упитанного. Просто вместо одного пропеллера все четыре. Конкретно этот прототип способен поднять в воздух всего несколько десятков килограммов. Однако уже весной начнутся полномасштабные испытания с участием людей. Средняя высота полёта – один километр.

"Это прототип летающего мотоцикла, либо ковра-самолёта, ну, либо ступы Бабы-Яги. Смотря кто какие сказки раньше читал. Аппарат позволяет взлететь вертикально вверх, то есть может использоваться в плотной городской застройке. А на безопасной высоте - порядка 100-150 метрах - перейти в горизонтальный режим и лететь уже как самолет", - сообщил инженер Алексей Алтухов.

Новые виды транспорта осваивают и китайские проводники. В этом году в Поднебесной запустили самый быстрый в мире грузовой поезд, способный развивать скорость более 350 километров в час. Пока состав курсирует между Пекином и Шанхаем, однако в скором времени может встать на рельсы крупнейшей железной дороги. Полотно протянулось из Внутренний Монголии на самый юг страны. Протяжённость инженерного сооружения - более 1800 километров. Передвигаться с комфортом смогут теперь и дальнобойщики. Уникальный грузовик ничем не уступает дому на колёсах. Первые подобные машины выйдут в рейс уже в 2024 году.

Однако безусловным лидером по части открытий стала медицина. Чего стоит только первая в мире пересадка искусственного сердца. Его обладателем стал 39-летний американец. Есть у такого импланта, правда, и один весомый недостаток – 4-килограммовая сумка, которую пациент вынужден носить с собой. Внутри находится специальная жидкость, которая обеспечивает работу органа. Однако если механизм удастся усовершенствовать, то очереди на трансплантацию останутся в прошлом. Впрочем, есть на счету биоинженеров и довольно странные изобретения. Например, калифорнийские учёные уверяют, что научились-таки читать мысли человека. Устройство анализирует сигналы мозга и переводит их в слова. Если же лишние мысли вас утомляют, то на помощь придут японские биохакеры. Согласно заключениям эксперимента, стереть память теперь стало проще простого. В роли первых подопытных пока крысы, однако в будущем с помощью такой технологии, вполне возможно, удастся лечить людей с психическими расстройствами. Однако пока это лишь предположения.

"Большое количество открытий оказываются мимо цели. Я могу привести более крупные примеры. Например, когда-то был изобретен 3D-принтер и 3D-сканер человеческого тела. Для чего это было сделано? Считалось, что это поможет в примерке одежды дистанционно. Но через какое-то время появились очень простые технологии, которые в отличие от этого 3D-сканнера не стоили десятки тысяч долларов. В итоге никто не стал инвестировать в такое сканирование. На самом деле перспективу на будущее имеет то, что растёт в капитализации, что растет, совершенствуется, что дешевеет", - указал футуролог Кирилл Игнатьев.

Свой след оставила и коронавирусная пандемия. Изобретатели на перебой предлагают ультрафиолетовые стерилизаторы клавиатур – в Америке, поручней эскалатора – в Германии или даже бесконтактных продавцов. Умные тележки сами распознают товар, взвесят и примут оплату. Однако вирусы и вредители одолевают не только человечество, но и растения. Из-за патогенов, по данным Time, фермеры ежегодно теряют до 40% урожая. Решение предложила голландская агротехническая компания. По задумке, попадая в состояние стресса, культура начинает светиться. Тем самым сообщает хозяину о том, что её пора срочно лечить. Впрочем, порой новое, как известно - хорошо забытое старое. В моду снова могут войти телефоны-раскладушки. Правда, вовсе не те, что родом из нулевых, а с гибким сенсорным экраном. Ещё одно достижения 2021 года – мечта многих - поисковая система, абсолютно свободная от рекламы. Однако если одни изобретения удостоились статьи в журнале, то другие могут смело пополнить список чиндогу. Так в Японии называют самые абсурдные и бесполезные вещи. Сюда в свое время записали шлемы на присосках в метро, тапочки с веником или даже палочки с вентилятором. Хочется верить, что полёт человеческой мысли пойдет куда дальше – в будущее. Которое уже завтра станет привычной реальностью.

Анна Пешехонова, Татьяна Каминская, Андрей Пашутин, Антон Нагорный. "В центре событий". "ТВ Центр".

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