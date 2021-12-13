Гороскоп на сегодня, 13 декабря, для всех знаков зодиака

Тельцам пора вдохновиться, а у Весов день сложится благополучно

Гороскоп на сегодня, 13 декабря, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Вас ждёт великолепный день! Вы ощутите перемены, которые изначально затронут личную жизнь, а потом и ваш бизнес. Запланированная сделка принесёт вам даже больше желаемой суммы.

Тельцы

Хороший день для путешествий, поиска ценных впечатлений, общения с успешными людьми. Вам пора вдохновиться, чтобы реализовать бизнес-идею, застрявшую в вашей голове.

Близнецы

Прекрасно пройдёт командная работа под вашим предводительством. Вы точно знаете, какие задачи поставить и как мотивировать сотрудников, чтобы добиться результата.

Раки

День обещает быть неоднозначным. Поэтому лучше не планируйте деловые встречи или другие активности, где придётся знакомиться, презентовать себя или свой проект.

Львы

Удача на вашей стороне, можете рисковать. Но обязательно продумайте каждый шаг и приготовьте план Б. А ещё попросите друга подстраховать, чтобы свести к нулю любые неожиданности.

Девы

Не пытайтесь играть чужую роль. Снимите маски, и будете удивлены отношению людей к вам. Возможно, именно естественности вам не хватало, чтобы добиться высот.

Весы

День сложится благополучно, если вы последуете стратегии, которую продумали ранее. Импровизация тоже принесёт свои плоды, но лучше придерживаться установленных правил.

Скорпионы

Ваше стремление получить своё здесь и сейчас может сыграть с вами злую шутку. Сбавьте обороты, научитесь получать наслаждение от обыденных ритуалов - это навык, без которого сложно обрести счастье.

Стрельцы

Сегодня вам стоит собрать команду единомышленников, чтобы обсудить детали нового проекта. Журавль уже прилетел к вам, осталось только уговорить его остаться.

Козероги

Вселенная приготовила вам ряд испытаний, через которые получится пройти не так легко, как вы думали. Попробуйте отпустить ситуацию и понаблюдать за ней со стороны.

Водолей

Сильные вибрации дня заставят вас выполнить ряд несвойственных вам действий. Но и результат ошеломит. Возможно, вы осуществите одну из краткосрочных целей.

Рыбы

Сегодня попытайтесь направить энергию в полезное русло. Займитесь уборкой и оформлением дома, отдохните за чтением книги или пообщайтесь с близкими людьми.

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