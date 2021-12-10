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Президента Албании возмутил арест партии албанских наркотиков в Турции

16:39
  • пятница
  • 10 декабря 2021

Задержана рекордная партия сканка – 1,5 тонны

Глубокую озабоченность в связи с задержанием в Турции груза албанских наркотиков выразил президент Албании Илир Мета. Рекордную партию сканка – модифицированной марихуаны – весом в полторы тонны турецкие правоохранительные органы изъяли 7 декабря.
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По подозрению в контрабанде груза наркотиков из Албании задержаны три человека. Албанские власти ранее заявляли, что власть в стране захватила наркомафия. Мета призвал руководство бороться за международный имидж родины.

"С глубокой озабоченностью принял весть о задержании рекордного количества наркотиков под Измиром в Турции, которая прибыла туда морем из Албании. Партия в 1,5 тонны - одна из крупнейших, которые были отправлены из Албании в Турцию морским путем", - написал албанский лидер в Facebook.

Мета отметил: этот случай показывает, что производство гашиша - в данном случае, новейшей разновидности сканка - и его контрабанда со стороны организованных преступных групп, в стране продолжается.

Правительство Албании несколько лет назад объявило войну с наркомафией и оргпреступностью. Однако ситуация в стране пока не изменилась. В мае полиция самопровозглашенной республики Косово задержала рекордную партию отправленного в Албанию кокаина. 400 килограммов наркотика стоимостью 24 миллиона долларов были замаскированы в грузе импортного мяса, передает РИА Новости.

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