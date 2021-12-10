Лидеры стран-участниц ЕАЭС решили укреплять интеграцию

По итогам высшего совета принято 20 документов

Товарооборот государств, входящих в Евразийский экономический союз, за девять месяцев нынешнего года вырос на 10% и превысил допандемийный показатель. Сегодня об этом заявил Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Российский президент принимал в нем участие по видеосвязи. По итогам саммита лидеры России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии приняли 20 документов, направленных на укрепление интеграции.

Как отметил Путин, сейчас продолжается процесс совершенствования общего законодательства Евразийского союза. Оно приводится в соответствие с новыми масштабными задачами интеграционного строительства. Главная цель - устранить остающиеся препятствия на пути свободного движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы между странами ЕАЭС. А борьба с коронавирусной инфекцией стимулирует участников объединения к более тесному партнёрству в фармацевтической индустрии и в целом в области медицины.

Выступая на совете Путин отметил, что во многих странах, которые входят в ЕАЭС, успешно налажен выпуск российских вакцин. Россия инвестировала в создание производственных мощностей в этих странах, создала новые рабочие места и осуществила трансфер самых современных биомедицинских технологий.

"Таким образом, наши партнёры по ЕАЭС смогли увеличить темпы вакцинации населения высокоэффективными препаратами – собственного производства, хочу подчеркнуть. Благодаря этому повышается коллективный иммунитет к COVID-19 на всём евразийском пространстве. А это важно в плане создания условий для полноценного возобновления свободного перемещения граждан наших стран по территории союза", - сказал президент России.

В своей речи он упомянул проект "Путешествую без COVID-19". Путин предложил коллегам по ЕАЭС расширить функционал и географию приложения.

Сразу после заседания президент России Владимир Путин позвонил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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